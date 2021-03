Pd, la sinistra sempre più nel Palazzo: crea stabilità nel Paese ma sterilizza ogni evoluzione (Di lunedì 15 marzo 2021) di Andrea Masala Il Pd è un partito-Leviatano, un partito-Stato condannato a perdere nella società ma a vincere sempre nel Palazzo e a fornire la sua classe dirigente all’amministrazione ministeriale. È un partito-Leviatano-kathekon, col potere di limitare altri poteri, quelli delle spinte antisistema e quelli sociali delle insorgenze a sinistra, che da sempre sterilizza e lascia spegnere. Fa cioè quello che per mezzo secolo ha fatto la Dc, ma al contrario: se questa assorbiva tutte le spinte sociali di destra e le spostava in un centro di governo con sensibilità sociali (tanto che per mezzo secolo, fino a Berlusconi, la destra italiana non ha avuto praticamente rappresentanza autonoma), il Pd assorbe le istanze di sinistra e le sterilizza spostandole in un centro di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) di Andrea Masala Il Pd è un partito-Leviatano, un partito-Stato condannato a perdere nella società ma a vincerenele a fornire la sua classe dirigente all’amministrazione ministeriale. È un partito-Leviatano-kathekon, col potere di limitare altri poteri, quelli delle spinte antisistema e quelli sociali delle insorgenze a, che dae lascia spegnere. Fa cioè quello che per mezzo secolo ha fatto la Dc, ma al contrario: se questa assorbiva tutte le spinte sociali di destra e le spostava in un centro di governo con sensibilità sociali (tanto che per mezzo secolo, fino a Berlusconi, la destra italiana non ha avuto praticamente rappresentanza autonoma), il Pd assorbe le istanze die lespostandole in un centro di ...

