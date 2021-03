Paura Psg-Nantes: sequestrata la famiglia di Di Maria, il calciatore viene sostituito durante il match (Di lunedì 15 marzo 2021) Momenti di grande Paura nel match di Ligue 1 tra Psg e Nantes, la famiglia di Di Maria è stata sequestrata ed il calciatore è stato costretto a lasciare il campo. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-2, tonfo interno per Mbappè e compagni che rischiano di complicare la corsa al titolo. Vantaggio del Psg nel primo tempo con un gol di Draxler, nella ripresa il Nantes ribalta tutto con le marcature di Kolo e Simon. Il Psg occupa il secondo posto in classifica con 60 punti, gli stessi del Lione, il distacco dal primo posto guidato dal Lilla è di 3 punti. La squadra di Pochettino è nettamente superiore delle avversarie, ma ha dovuto fare i conti con troppi passi falsi. Paura per Di Maria Foto Twitter ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 15 marzo 2021) Momenti di grandeneldi Ligue 1 tra Psg e, ladi Diè stataed ilè stato costretto a lasciare il campo. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-2, tonfo interno per Mbappè e compagni che rischiano di complicare la corsa al titolo. Vantaggio del Psg nel primo tempo con un gol di Draxler, nella ripresa ilribalta tutto con le marcature di Kolo e Simon. Il Psg occupa il secondo posto in classifica con 60 punti, gli stessi del Lione, il distacco dal primo posto guidato dal Lilla è di 3 punti. La squadra di Pochettino è nettamente superiore delle avversarie, ma ha dovuto fare i conti con troppi passi falsi.per DiFoto Twitter ...

