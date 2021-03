Paul Gascoigne | età | altezza | peso | ex moglie | figlia famosa | figlio ballerino | l’altro figlio | come vive

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il suo soprannome è Gazza,è un ex calciatore inglese che si è formato nelle giovanili del Newcastle. Quest’ultima è stata la squadra con cui ha esordito in First Division (oggi Premier League). Tre anni dopo è passato al Tottenham per poi approdare in Italia, dove ha indossato la maglia della Lazio per tre stagioni. Poi ha giocato in varie squadre in Scozia e in Inghilterra fino al 2005. Dopo l’esperienza italiana nella Lazioanticipato, ha dimostrato le sue qualità da centrocampista in Scozia al Glasgow Rangers. In seguito è tornato nella sua Gran Bretagna giocando per il Middlesbrough, il Burnley e (dopo un’esperienza in Turchia nel Gansu Tiamna) infine nel Boston United. Dopo 57 presenze nella nazionale Inglese si è quindi ritirato. Nonostante la sua bravura, ...