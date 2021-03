Pasqua blindata, Italia in semi-lockdown: ecco cosa potremo fare (Di lunedì 15 marzo 2021) Da oggi l’Italia è zona arancione-rossa, con eccezione della sola Sardegna, in zona bianca. Come passeremo dunque la Pasqua e cosa potremo fare? Bar e ristoranti Bar e ristoranti potranno fare solo asporto. Niente più aperture a pranzo, dunque, né la possibilità di consumo ai tavoli fino alle 18 come accadeva nelle zone gialle: tutti i ristoratori potranno effettuare solamente asporto fino alle 22, e domicilio senza limiti di orario. Seconde case Si potrà andare verso le seconde case, a patto che siano case acquistate o prese in affitto prima del 14 gennaio. Ci si potrà spostare in un massimo di 2 persone fatta eccezione per i minori di 14 anni. Visite ai parenti Come per lo spostamento verso le seconde case, anche le visite ai parenti potranno essere fatte in un ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Da oggi l’è zona arancione-rossa, con eccezione della sola Sardegna, in zona bianca. Come passeremo dunque la? Bar e ristoranti Bar e ristoranti potrannosolo asporto. Niente più aperture a pranzo, dunque, né la possibilità di consumo ai tavoli fino alle 18 come accadeva nelle zone gialle: tutti i ristoratori potranno effettuare solamente asporto fino alle 22, e domicilio senza limiti di orario. Seconde case Si potrà andare verso le seconde case, a patto che siano case acquistate o prese in affitto prima del 14 gennaio. Ci si potrà spostare in un massimo di 2 persone fatta eccezione per i minori di 14 anni. Visite ai parenti Come per lo spostamento verso le seconde case, anche le visite ai parenti potranno essere fatte in un ...

