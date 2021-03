Parte la vaccinazione degli insegnanti e del personale delle scuole di Olbia (Di lunedì 15 marzo 2021) (Visited 247 times, 247 visits today) Notizie Simili: Presentato il programma della Lista civica Tempio… A Loiri Porto San Paolo partono le vaccinazioni anti… In arrivo a Olbia altre ... Leggi su galluraoggi (Di lunedì 15 marzo 2021) (Visited 247 times, 247 visits today) Notizie Simili: Presentato il programma della Lista civica Tempio… A Loiri Porto San Paolo partono le vaccinazioni anti… In arrivo aaltre ...

Advertising

Roma : #TiAccompagnoIo: taxi gratis per over 80 soli che devono raggiungere i centri vaccinazione. Il servizio parte doman… - onevoicetosing : @ConteZero76 @GiusiSarcina La parte di etica riguarda il lavoro che deve fare in quanto consigliere del ministero,… - tizianacampodon : RT @_RomamoR: A Genova un'infermiera rifiuta la vaccinazione,risulta contagiata dal Covid e infetta una parte del reparto. Spero le arrivi… - Kuspide_SCF : Borse asiatiche sulla parità, a parte India e Cina. L'accelerazione dei piani di vaccinazione (in Usa 3 milioni di… - claudiomasi5 : RT @claudiomasi5: #ragioniamo OTTIMA MOSSA Governo(a parte aumento MAI ARRIVATO dei 280€ a disabili e invalidi)se vuole incentivare vaccini… -