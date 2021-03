Parrucchieri ed estetisti chiusi in dieci Regioni. Ecco cosa si può fare in zona rossa (Di lunedì 15 marzo 2021) Molti italiani, tra le altre cose, hanno paura di non poter visitare i Parrucchieri per mesi come successo a marzo 2020 per via della zona rossa. Ecco cosa è consentito. Parrucchieri, estetisti ed altri esercizi commerciali del settore dei servizi alla persona sono da oggi chiusi nei territori giudicati come zona rossa: una situazione che sembra L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 15 marzo 2021) Molti italiani, tra le altre cose, hanno paura di non poter visitare iper mesi come successo a marzo 2020 per via dellaè consentito.ed altri esercizi commerciali del settore dei servizi alla persona sono da ogginei territori giudicati come: una situazione che sembra L'articolo proviene da Leggilo.org.

Cheshire_0__ : In pratica sono chiuse solo le scuole, i parrucchieri e gli estetisti. I luoghi che han rispettato di piú le regole... - Ambrabiasio : Praticamente sono state chiuse solo scuole negozi di abbigliamento parrucchieri ed estetisti = traffico normale da lunedi a venerdi - maryzzellaaaa : zona rossa, lezioni online, negozi, ristoranti, estetisti, parrucchieri ecc tutti chiusi, ma per strada c’è traffic… - 2cognomi : @maxxtallica Quindi il problema per #draghi erano solo i parrucchieri barbieri ed estetisti... Ora tutto è più chiaro. Grazie - Freedom03661447 : Zona rossa, parrucchieri ed estetisti chiusi. Draghi ha avvisato capelli e peli? -