Parma | Pellé esulta sui social dopo vittoria sulla Roma e cita Trilussa

C'è anche lo zampino di Graziano Pellé nel successo del Parma sulla Roma. Il bomber ducale si è procurato il rigore, poi trasformato da Hernani, nella vittoria per 2-0 contro i giallorossi nell'ultimo turno di campionato. Primi guizzi importanti per l'attaccante tornato in Italia dopo l'esperienza in Cina a dimostrazione che con grande dedizione al lavoro e l'impegno, i risultati possono arrivare. Ed è proprio la concentrazione e il duro lavoro che Pellé ha voluto rimarcare con un post social pubblicato su Instagram. Pellé cita Trilussa

