Parla Sara, vaccinata con AstraZeneca: “Sono arrabbiatissima. Ci hanno detto che era allarmismo ingiustificato, e ora lo sospendono” (Di lunedì 15 marzo 2021) “Sono arrabbiatissima. Come cittadina ho dato fiducia alle istituzioni e alla scienza come mi era stato chiesto, ho esercitato un diritto e un dovere sottoponendomi alla vaccinazione per sconfiggere questo maledetto Covid“. Sara Giudice, giornalista e docente universitaria, reagisce così alla notizia della sospensione per precauzione da parte dell’Aifa del vaccino AstraZeneca in tutta Italia. Sara si è sottoposta alla somministrazione del vaccino AstraZeneca sabato e ha passato due giorni con febbre molto alta, male alle ossa e vomito. “Sono stati giorni complicati”, racconta a TPI la giornalista di Piazza Pulita (La7). “Uno sopporta tutto per il bene della collettività, e anche per il proprio, ma la gestione della comunicazione di Aifa e la gestione ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) “. Come cittadina ho dato fiducia alle istituzioni e alla scienza come mi era stato chiesto, ho esercitato un diritto e un dovere sottoponendomi alla vaccinazione per sconfiggere questo maleCovid“.Giudice, giornalista e docente universitaria, reagisce così alla notizia della sospensione per precauzione da parte dell’Aifa del vaccinoin tutta Italia.si è sottoposta alla somministrazione del vaccinosabato e ha passato due giorni con febbre molto alta, male alle ossa e vomito. “stati giorni complicati”, racconta a TPI la giornalista di Piazza Pulita (La7). “Uno sopporta tutto per il bene della collettività, e anche per il proprio, ma la gestione della comunicazione di Aifa e la gestione ...

Advertising

lvoir : RT @puntualeh: “Da Palazzo Chigi fanno sapere”... alla faccia di una comunicazione diretta, che “guarda in faccia agli italiani e parla chi… - camilla_casari : RT @anna_salvaje: Sara Parisi aveva 58 anni, si era separata 2 volte, era una donna adulta, che sceglieva e decideva. Sara è stata ammazzat… - giuseppinamagni : @petergomezblog E ci sarà un motivo se non ve parla! Fatte una domanda e datte una risposta. - magicaIsally : il nome, ma in realtà non mi dispiace proprio per niente (sarà forse perché mi ricorda Aaron di TWD?). delusa dal f… - Agricolturabio1 : RT @anna_salvaje: Sara Parisi aveva 58 anni, si era separata 2 volte, era una donna adulta, che sceglieva e decideva. Sara è stata ammazzat… -