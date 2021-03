Parigi-Nizza 2021, gli italiani: trasferta pressoché negativa. Si salva Cattaneo, Aru rimandato (Di lunedì 15 marzo 2021) Si è conclusa una Parigi-Nizza 2021 prettamente anonima per la spedizione degli azzurri in terra transalpina. Nessun risultato eclatante da parte dei tredici italiani in gara, che in otto giorni di corsa hanno raccolto una sola top ten, precisamente il quinto posto, nella quinta tappa, di Giacomo Nizzolo, ritiratosi proprio ieri come Alexander Konychev, ma preceduti dagli abbandoni di Matteo Pelucchi e Samuele Battistella in occasione della quarta frazione. Il migliore della generale è stato Fabio Aru, che però ha chiuso la rassegna al 26° posto, e a ben 6’33” da Maximilian Schachmann, che torna vincitore dopo il primato del 2020. L’unica nota positiva della spedizione tricolore appartiene a Mattia Cattaneo, apparso il più in forma tra gli azzurri. Il bergamasco infatti, si è reso protagonista di ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Si è conclusa unaprettamente anonima per la spedizione degli azzurri in terra transalpina. Nessun risultato eclatante da parte dei trediciin gara, che in otto giorni di corsa hanno raccolto una sola top ten, precisamente il quinto posto, nella quinta tappa, di Giacomo Nizzolo, ritiratosi proprio ieri come Alexander Konychev, ma preceduti dagli abbandoni di Matteo Pelucchi e Samuele Battistella in occasione della quarta frazione. Il migliore della generale è stato Fabio Aru, che però ha chiuso la rassegna al 26° posto, e a ben 6’33” da Maximilian Schachmann, che torna vincitore dopo il primato del 2020. L’unica nota positiva della spedizione tricolore appartiene a Mattia, apparso il più in forma tra gli azzurri. Il bergamasco infatti, si è reso protagonista di ...

