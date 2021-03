Parco Archeologico di Baia: arriva il sommergibile turistico per la visita guidata (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un nuovo mezzo è stato acquistato dal comune di Baia, un sommergibile per l’esattezza, per poter visitare in assoluta sicurezza il Parco Archeologico Sommerso. Sarà un’occasione unica per i turisti potersi immergere in queste acque ed ammirare il panorama mozzafiato che solo Baia può regalare. Queste le parole del Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione sul proprio profilo facebook: “Un sommergibile turistico per visitare la Città Sommersa di Baia. È arrivato a Bacoli un nuovo veicolo, con vetrate affacciate sul fondale, per scoprire il Parco Archeologico Sottomarino più vasto e suggestivo del Mar Mediterraneo. L’antica ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un nuovo mezzo è stato acquistato dal comune di, unper l’esattezza, per poterre in assoluta sicurezza ilSommerso. Sarà un’occasione unica per i turisti potersi immergere in queste acque ed ammirare il panorama mozzafiato che solopuò regalare. Queste le parole del Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione sul proprio profilo facebook: “Unperre la Città Sommersa di. Èto a Bacoli un nuovo veicolo, con vetrate affacciate sul fondale, per scoprire ilSottomarino più vasto e suggestivo del Mar Mediterraneo. L’antica ...

L'annuncio social del sindaco di Bacoli Visitare la città sommersa di Baia , nel Parco Archeologico dei Campi Flegrei , in Campania , con un sommergibile turistico ? Ora si può. Il mezzo, provvisto di vetrate nella parte inferiore, è già arrivato nel porto di Baia. Attraverso il ...

Parco Archeologico di Baia: arriva il sommergibile turistico per la visita guidata Napoli – Un nuovo mezzo è stato acquistato dal comune di Baia, un sommergibile per l'esattezza, per poter visitare in assoluta sicurezza il Parco Archeologico Sommerso. Sarà un'occasione unica per i t ...

