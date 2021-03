Paradisi fiscali ' rubano' 166 miliardi l' anno | soprattutto Olanda | isole britanniche e Svizzera

(Di lunedì 15 marzo 2021) Sotto gli occhi delle autorità svizzere si verificano abusida parte di aziende e privati per circa 12,8di dollari l', ma la maggior parte delle risorsevengono sottratte ...

È quanto emerge dall'ultimo rapporto pubblicato dal Tax Justice Network, un'associazione con sede a Londra composta da ricercatori e attivisti che si battono contro l'elusione e i. ...... prevenire il trasferimento dei profitti globali (nei) e garantire che le società paghino la loro giusta quota".(Teleborsa) - Il segretario al Tesoro Janet Yellen sta lavorando con altri paesi ad un accordo per aggiornare le norme sulla tassazione delle società multinazionali in modo da stabilire una ...Tra gli indagati per autoriciclaggio a Siena c'è anche Vincenzo Del Regno, già segretario a Genova, Siena, prato, Firenze e dal 2017 fino al 2019 membro ...