Papa Francesco | “Le Pen presidente mi preoccupa” E lei replica così

Roma 15 mar – "Un amico mi ha detto: 'In Francia, avremo Marine Le Pen presidente'. Io non voglio essere sgradevole o dire al vostro Paese quello che deve fare. Ma è preoccupante". E' quanto avrebbe dichiarato Papa Francesco, citato dal settimanale francese L'Obs, ricevendo in udienza alcuni esponenti francesi sul tema della transizione ecologica. "Sono preoccupato per la crescita dei populismi. L'antidoto è un movimento popolare, ed ascoltare questo movimento. Bisogna opporre al populismo il popolarismo", avrebbe aggiunto Bergoglio. Parole che il Pontefice avrebbe pronunciato durante un incontro di quaranta minuti con Cyril Dion, organizzatore della Convenzione cittadina per il clima in Francia e l'imprenditrice Eva Sadoun. E sempre secondo il settimanale L'Obs, Papa

