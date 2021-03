Paolo Bargiggia ci ricasca, nuovi insulti omofobi su Twitter: “Meglio le escort che…” (FOTO) (Di lunedì 15 marzo 2021) Paolo Bargiggia è stato duramente criticato tramite il social network Twitter, per esternazioni infelici e presumibilmente omofobe. Il giornalista italiano ha inveito contro un proprio seguace, dicendo di preferire le escort all’essere omosessuale, utilizzando termini offensivi e fuori contesto. Bargiggia non è nuovo a dichiarazioni del genere, seppur questa volta abbia fatto uso di frasi quantomeno discutibili e insinuanti, come a caratterizzare l’inferiorità dell’omosessuale, scatenando difatti l’ira degli utenti di Twitter. Di seguito le parole polemiche di Paolo Bargiggia. Io, come hai visto al massimo vado con le donne. Gli uomini li lascio a te e ai ricchioni come te… https://t.co/JyY9rFRx8u — Paolo Bargiggia ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021)è stato duramente criticato tramite il social network, per esternazioni infelici e presumibilmente omofobe. Il giornalista italiano ha inveito contro un proprio seguace, dicendo di preferire leall’essere omosessuale, utilizzando termini offensivi e fuori contesto.non è nuovo a dichiarazioni del genere, seppur questa volta abbia fatto uso di frasi quantomeno discutibili e insinuanti, come a caratterizzare l’inferiorità dell’omosessuale, scatenando difatti l’ira degli utenti di. Di seguito le parole polemiche di. Io, come hai visto al massimo vado con le donne. Gli uomini li lascio a te e ai ricchioni come te… https://t.co/JyY9rFRx8u —...

