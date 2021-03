Pandemia/Terzo settore: l’appello dell’accademia artistica “L’Arte nel cuore Onlus” (Di lunedì 15 marzo 2021) Attraverso L’Arte in tutte le sue forme, l’Accademia artistica “L’Arte nel cuore Onlus “mira all’inclusione delle persone diversamente abili: ecco come sostenerne i progetti Il 2020 si è chiuso con bilanci al ribasso nel Terzo settore. La Pandemia ha inginocchiato molte categorie, e le associazioni no profit, che vivono esclusivamente di donazioni e sostegno delle famiglie, hanno subito forse il maggior danno rispetto ad altre. Nonostante le ripetute promesse da parte del Governo con ristori o bonus, la situazione è davvero drammatica. L’Accademia artistica “L’Arte nel cuore Onlus”, da sempre riconosciuta per essere la prima e l’unica al mondo a promuovere e sostenere un progetto ... Leggi su zon (Di lunedì 15 marzo 2021) Attraversoin tutte le sue forme, l’Accademianel“mira all’inclusione delle persone diversamente abili: ecco come sostenerne i progetti Il 2020 si è chiuso con bilanci al ribasso nel. Laha inginocchiato molte categorie, e le associazioni no profit, che vivono esclusivamente di donazioni e sostegno delle famiglie, hanno subito forse il maggior danno rispetto ad altre. Nonostante le ripetute promesse da parte del Governo con ristori o bonus, la situazione è davvero drammatica. L’Accademianel”, da sempre riconosciuta per essere la prima e l’unica al mondo a promuovere e sostenere un progetto ...

