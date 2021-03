Pallavolista incinta licenziata: finché l’Italia vede la maternità come un danno, resterà in panchina (Di lunedì 15 marzo 2021) In campo con il pancione. È accaduto domenica, prima della finale di Coppa Italia A2 femminile tra Mondovì e Macerata, che le capitane delle due squadre si siano presentate in campo con un pallone sotto la maglia in solidarietà alla Pallavolista Lara Lugli, citata per danni dalla sua società dopo essere rimasta incinta. Il gesto di mettersi il pallone sotto la pancia è stato poi replicato in molti altri palazzetti dello sport, non solo per i campionati femminili ma anche per quelli maschili, mentre sui social è partita la campagna degli uomini con l’hashtag #incinto per prendere posizione contro questa discriminazione. La vicenda della Pallavolista licenziata perché incinta ci racconta tante cose: in primo luogo dell’assenza di veri contratti per le donne sportive italiane che tutelino la loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) In campo con il pancione. È accaduto domenica, prima della finale di Coppa Italia A2 femminile tra Mondovì e Macerata, che le capitane delle due squadre si siano presentate in campo con un pallone sotto la maglia in solidarietà allaLara Lugli, citata per danni dalla sua società dopo essere rimasta. Il gesto di mettersi il pallone sotto la pancia è stato poi replicato in molti altri palazzetti dello sport, non solo per i campionati femminili ma anche per quelli maschili, mentre sui social è partita la campagna degli uomini con l’hashtag #incinto per prendere posizione contro questa discriminazione. La vicenda dellaperchéci racconta tante cose: in primo luogo dell’assenza di veri contratti per le donne sportive italiane che tutelino la loro ...

lauraboldrini : Citata per danni dalla società della volley #Pordenone. La colpa della pallavolista #LaraLugli è quella di essere r… - PiazzapulitaLA7 : Non solo le donne a sostegno di Lara Lugli, la pallavolista citata per danni per essere rimasta incinta. La gravida… - Agenzia_Ansa : 'La pallavolista Lara Lugli citata per danni dalla sua società per essere rimasta incinta, è l'emblema di come le d… - fabiospes1 : Pallavolista incinta licenziata: finché l'Italia vede la maternità come un danno, resterà in panchina. Vero ma ne… - ilfattoblog : Pallavolista incinta licenziata: finché l’Italia vede la maternità come un danno, resterà in panchina -