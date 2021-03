Pallanuoto femminile | l’Italia si ritira dalla World League | Setterosa in collegiale con il nuovo CT Carlo Silipo

(Di martedì 16 marzo 2021) Si apre la nuova fase del, quella che vede in panchina ilCT, che dovrà far dimenticare in fretta la mancata qualificazione ai Giochi di Tokyo e puntare verso Parigi 2024: la Nazionale italiana disie nei giorni dal 21 al 25 marzo sarà inad Ostia. Nel primo raduno della sua gestione, ilcommissario tecnicoavrà con sé nello staff gli assistenti tecnici Cosimino Di Cecca, Elena Gigli ed Aleksandra Cotti, la team manager Barbara Bufardeci, il medico Matteo Catananti e la fisioterapista Federica Ancidei. LE CONVOCATE ...

...FICr con delega alle discipline legate alla Federazione motociclistica (FMI) e componente dell'equipe per i Servizi di grafica televisiva per le partite diSerie A1 maschile e. ..."Setterosavia Zizza ecco Silipo!" Roma: La FIN ha deciso di cambiare tecnico per la Nazionalediovvero il Setterosa , quindi esonerato Paolo Zizza ecco Carlo Silipo, napoletano, Campione Olimpico con l'Italia nel 1992' a Barcellona poi il grande slam col mitico Ratko ...Si apre la nuova fase del Setterosa, quella che vede in panchina il nuovo CT Carlo Silipo, che dovrà far dimenticare in fretta la mancata qualificazione ai Giochi di Tokyo e puntare verso Parigi 2024: ...Programma, date, partecipanti e come vedere in tv e streaming le Final Six Coppa Italia 2021 di pallanuoto femminile 2021: ecco il calendario ...