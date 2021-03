Palermo, Floriano attaccante da trasferta: l’ex Bari l’unico rosanero a far gol in due sfide diverse lontano da casa (Di lunedì 15 marzo 2021) Roberto Floriano ambisce al podio di attaccante da trasferta.Palermo, De Rose ammonito a Pagani: salterà il match contro il MonopoliL'attaccante rosanero con la rete messa a segno in casa della Paganese ha raggiunto Lorenzo Lucca per quanto concerne le realizzazioni siglate lontano dal Barbera. Il centravanti piemontese, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', ha fatto gol solo contro la Turris mentre l'ex Bari è andato in rete contro due squadre diverse quali Juve Stabia e Paganese. Nella classifica generale si avvicina ai primi della classe con le sue 3 reti realizzate agganciando Rauti, prima di lui Lucca (10 reti), Luperini (5) e Saraniti (4).Paganese-Palermo, le pagelle dei ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 marzo 2021) Robertoambisce al podio dida, De Rose ammonito a Pagani: salterà il match contro il MonopoliL'con la rete messa a segno indella Paganese ha raggiunto Lorenzo Lucca per quanto concerne le realizzazioni siglatedal Barbera. Il centravanti piemontese, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', ha fatto gol solo contro la Turris mentre l'exè andato in rete contro due squadrequali Juve Stabia e Paganese. Nella classifica generale si avvicina ai primi della classe con le sue 3 reti realizzate agganciando Rauti, prima di lui Lucca (10 reti), Luperini (5) e Saraniti (4).Paganese-, le pagelle dei ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, Floriano attaccante da trasferta: l'ex Bari l'unico rosanero a far gol in due sfide diverse lontano da ca… - Mediagol : #Palermo, Floriano attaccante da trasferta: l'ex Bari l'unico rosanero a far gol in due sfide diverse lontano da ca… - ILOVEPACALCIO : Gds: '#Palermo. #Floriano è il centravanti da trasferta' - ILOVEPACALCIO : #Floriano decisivo a Pagani, titolare per #Filippi. #Palermo lo incorona - NuovoSud : Il Palermo espugna il campo della Paganese: il gol partita è di Floriano -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Floriano Palermo, tre punti brutti e preziosi: ma ora serve un po' di continuità L'ha risolta però un gol molto bello di Roberto Floriano , giocatore che si sta rivelando prezioso, ... È finita dunque 0 - 1, ritengo meritamente per il Palermo, che ha gestito l'incontro tutto sommato ...

Il Palermo espugna il campo della Paganese: il gol partita è di Floriano Vittoria in trasferta per il Palermo nella 30esima giornata del Girone C di Serie C. I rosanero conquistano l'intera posta in ... La rete che ha deciso le sorti del match porta la firma di Floriano, a ...

Palermo - Scatto d'orgoglio: Floriano riporta 3 punti e serenità TifosiPalermo Il posto play-off per ora è solido: il Palermo cerca continuità Palermo - La corsa per gli spareggi promozione. La rete di Floriano a Pagani ha regalato tre punti pesanti alla compagine di Filippi ...

Palermo, Floriano: “Avevamo bisogno di questa vittoria” Roberto Floriano, autore del goal decisivo nella vittoria del Palermo sulla Paganese, commenta il successo sui campani ai canali del club rosanero: “È stata una partita su un campo difficile, contro u ...

L'ha risolta però un gol molto bello di Roberto, giocatore che si sta rivelando prezioso, ... È finita dunque 0 - 1, ritengo meritamente per il, che ha gestito l'incontro tutto sommato ...Vittoria in trasferta per ilnella 30esima giornata del Girone C di Serie C. I rosanero conquistano l'intera posta in ... La rete che ha deciso le sorti del match porta la firma di, a ...Palermo - La corsa per gli spareggi promozione. La rete di Floriano a Pagani ha regalato tre punti pesanti alla compagine di Filippi ...Roberto Floriano, autore del goal decisivo nella vittoria del Palermo sulla Paganese, commenta il successo sui campani ai canali del club rosanero: “È stata una partita su un campo difficile, contro u ...