Ostia Antica – Picca-Santori: Franceschini tuteli i lavoratori del parco archeologico (Di lunedì 15 marzo 2021) – “Il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, tuteli i lavoratori del parco archeologico di Ostia Antica che, ancora oggi in piena crisi economica per la pandemia, sono in attesa della proroga per l’appalto per il servizio biglietteria, book shop e bar”. Così in una nota Monica Picca e Fabrizio Santori, dirigenti romani della Lega Salvini Premier. “Si tratta di dodici lavoratori, con annesse famiglie, della società che gestisce i suddetti servizi presso il parco archeologico, che non possono più attendere”, spiegano Picca e Santori che nel weekend hanno partecipato ad una manifestazione per esprimere solidarietà ai ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 marzo 2021) – “Il ministro dei Beni Culturali, Dariodeldiche, ancora oggi in piena crisi economica per la pandemia, sono in attesa della proroga per l’appalto per il servizio biglietteria, book shop e bar”. Così in una nota Monicae Fabrizio, dirigenti romani della Lega Salvini Premier. “Si tratta di dodici, con annesse famiglie, della società che gestisce i suddetti servizi presso il, che non possono più attendere”, spieganoche nel weekend hanno partecipato ad una manifestazione per esprimere solidarietà ai ...

