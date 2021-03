Oscar 2021: l’Italia è in gara con Laura Pausini, Niccolò Agliardi e Matteo Garrone (Di lunedì 15 marzo 2021) «Ancora non ci credo. Poter far parte di un progetto così speciale come The Life Ahead con Edoardo Ponti e Sophia Loren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi. E ora sapere che sono nominata agli Oscar va oltre qualunque desiderio o aspettativa potessi sognare». Il messaggio di Laura Pausini arriva pochi minuti dopo l’annuncio delle nomination degli Oscar che saranno assegnati il prossimo 25 aprile al Dolby Theatre di Los Angeles, circa un mese e mezzo dopo rispetto alla data consueta di febbraio, rimandata a causa del Covid-19. Dopo aver conquistato il Golden Globe per la Miglior Canzone Originale per Io sì (Seen), Laura cerca, quindi, di fare il bis agli Oscar insieme a Niccolò Agliardi, che a Vanity Fair aveva spiegato di avvicinarsi alla cerimonia dell’Academy con la giusta dose di scaramanzia, e Diane Warren. Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 marzo 2021) «Ancora non ci credo. Poter far parte di un progetto così speciale come The Life Ahead con Edoardo Ponti e Sophia Loren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi. E ora sapere che sono nominata agli Oscar va oltre qualunque desiderio o aspettativa potessi sognare». Il messaggio di Laura Pausini arriva pochi minuti dopo l’annuncio delle nomination degli Oscar che saranno assegnati il prossimo 25 aprile al Dolby Theatre di Los Angeles, circa un mese e mezzo dopo rispetto alla data consueta di febbraio, rimandata a causa del Covid-19. Dopo aver conquistato il Golden Globe per la Miglior Canzone Originale per Io sì (Seen), Laura cerca, quindi, di fare il bis agli Oscar insieme a Niccolò Agliardi, che a Vanity Fair aveva spiegato di avvicinarsi alla cerimonia dell’Academy con la giusta dose di scaramanzia, e Diane Warren.

