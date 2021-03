Oscar 2021, le pazze nomination: Pinocchio, Laura Pausini e la piccola rivoluzione femminista… (Di lunedì 15 marzo 2021) “La stagione dei premi più strana di sempre continua con le nomination all’Oscar 2021”, scrive Entertainment Weekly. Le nomination agli Oscar 2021 (i premi saranno assegnati durante l’Oscar Night del 25 aprile), sono state appena annunciate. In anticipo sul solito orario. In ritardo rispetto agli altri anni. “Strane” è l’aggettivo più usato. Gli Oscar 2021 verranno assegnati la notte tra il 25 e il 26 aprile, a Los Angeles. Sono i 93mi della storia e ancora non si sa quanto saranno “a distanza”… Foto Instagram Oscar 2021: gli italiani nominati. Perché c’è anche Monica Bellucci Per quanto riguarda l’Italia, continua il trionfo di Laura Pausini e della sua Io sì, da La ... Leggi su amica (Di lunedì 15 marzo 2021) “La stagione dei premi più strana di sempre continua con leall’”, scrive Entertainment Weekly. Leagli(i premi saranno assegnati durante l’Night del 25 aprile), sono state appena annunciate. In anticipo sul solito orario. In ritardo rispetto agli altri anni. “Strane” è l’aggettivo più usato. Gliverranno assegnati la notte tra il 25 e il 26 aprile, a Los Angeles. Sono i 93mi della storia e ancora non si sa quanto saranno “a distanza”… Foto Instagram: gli italiani nominati. Perché c’è anche Monica Bellucci Per quanto riguarda l’Italia, continua il trionfo die della sua Io sì, da La ...

trash_italiano : Inarrestabile @LauraPausini: Io Sì (Seen) candidata agli Oscar! ?????? - SkyTG24 : Oscar 2021, tra poco le nomination: in corsa anche Sophia Loren e Laura Pausini. DIRETTA - rtl1025 : ?? Laura Pausini candidata agli Oscar 2021 con il brano Io si/Seen. ?? @LauraPausini orgoglio italiano a livello in… - bombelli00 : RT @mtvitalia: Le #OscarNoms sono qui ???Congratulazioni a Laura Pausini e Matteo Garrone ?????? - LoL_Cosmo : RT @VelvetMagIta: #OscarNoms Laura Pausini è la prima cantante italiana nominata. Ecco le altre nomination per i 93° #Oscars #VelvetMag… -