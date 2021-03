Oscar 2021, le nomination. Per l’Italia ci sono Laura Pausini e Pinocchio (Di lunedì 15 marzo 2021) Oscar 2021, le nomination. Laura Pausini in corsa per la miglio canzone, Pinocchio punta alla statuetta per i migliori costumi. sono ufficiali le nomination per gli Oscar 2021 e in questo 2021 difficile per il mondo dell’arte e dello spettacolo c’è tanta Italia. Una buona notizia per il nostro Paese. Spiccano le nomination di Laura Pausini, in corsa per l’Oscar per la miglior canzone, e Pinocchio, per i migliori costumi. Oscar 2021, le nomination Miglior film The FatherJudas and the Black MessiahMinariNomadlandPromising Young WomanSound of MetalLes Sept de ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 marzo 2021), lein corsa per la miglio canzone,punta alla statuetta per i migliori costumi.ufficiali leper glie in questodifficile per il mondo dell’arte e dello spettacolo c’è tanta Italia. Una buona notizia per il nostro Paese. Spiccano ledi, in corsa per l’per la miglior canzone, e, per i migliori costumi., leMiglior film The FatherJudas and the Black MessiahMinariNomadlandPromising Young WomanSound of MetalLes Sept de ...

