Oscar 2021, c'è anche l'Italia all'edizione itinerante: nomination per Laura Pausini e i costumi di Pinocchio

Sono state presentate le candidature ufficiali agli Oscar 2021, in quella che è un'edizione più volte rinviata a causa della pandemia da Coronavirus, e poi confermata solo lo scorso febbraio. l'Italia si presenta all'evento più importante del cinema internazionale con due nomination. La prima è quella alla Miglior canzone, categoria dove concorrerà la cantante emiliana Laura Pausini, già vincitrice di un Golden globe per il brano Seen / Io sì. Per i costumi, invece, sarà il Pinocchio di Matteo Garrone a provare a vincere una statuetta. Nulla da fare per Notturno, il documentario di Gianfranco Rosi eliminato dai titoli in lizza per il Miglior film internazionale. Le candidature Per la prima volta due donne hanno ricevuto due candidature per la ...

