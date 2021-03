Orlando | “Il reddito di emergenza sarà rafforzato con il decreto Sostegno”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il ministroin audizione al Senato: “Avvieremo un confronto con parti sociali e regioni entro la fine del mese”. ROMA – Nuova audizione al Senato per il ministro del Lavoro Andrea. Diversi gli argomenti affrontanti iniziando dal Recovery Plan: “Il progetto in materia di lavoro contenuto nella prima bozza è stato posto alla valutazione del Parlamento del precedente governo e intendo muoversi in piena continuità – ha detto il dem, riportato da La Repubblica – il primo tema da affrontare è la riforma degli ammortizzatori sociali . Per questo intendo avviare un confronto entro fine marzo con le parti sociali coinvolgendo anche le Regioni“. AndreaIl ministrosuldi cittadinanza Il ministroha parlato anche del...

Per quanto riguarda le modifiche aldi cittadinanza ,ha annunciato che "è inoltre allo studio una disposizione per permettere ai percettori didi cittadinanza di lavorare ...Per quanto riguarda le modifiche aldi cittadinanza,ha annunciato che "è inoltre allo studio una disposizione per permettere ai percettori didi cittadinanza di lavorare ...Il ministro Orlando in audizione al Senato: "Avvieremo un confronto con parti sociali e regioni entro la fine del mese". Le dichiarazioni.Il ministro del Lavoro Andrea Orlando, in audizione presso le Commissioni riunite Lavoro e Affari sociali della Camera, ha annunciato importanti ...