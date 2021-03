Orlando “Favorire l’occupazione giovanile” (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “In questa strategia nazionale un ruolo centrale per l’occupazione giovanile dovrà essere svolto dal sistema duale, che nella bozza attualmente all’esame del Parlamento trova una apposita linea di finanziamento pari a 600 milioni”. Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando, in audizione presso le commissioni congiunte Politiche dell’Unione europea e Bilancio sul Pnrr. “L’obiettivo è rendere maggiormente sinergici i sistemi d’istruzione e formazione con il mercato del lavoro. Nello specifico – ha aggiunto -, si intende qualificare e modernizzare i percorsi di istruzione e formazione, al fine di Favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro tramite la valorizzazione, il consolidamento e la diffusione dell’apprendimento basato su esperienze lavorative, intensificando il dialogo con le imprese ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “In questa strategia nazionale un ruolo centrale perdovrà essere svolto dal sistema duale, che nella bozza attualmente all’esame del Parlamento trova una apposita linea di finanziamento pari a 600 milioni”. Così il ministro del Lavoro Andrea, in audizione presso le commissioni congiunte Politiche dell’Unione europea e Bilancio sul Pnrr. “L’obiettivo è rendere maggiormente sinergici i sistemi d’istruzione e formazione con il mercato del lavoro. Nello specifico – ha aggiunto -, si intende qualificare e modernizzare i percorsi di istruzione e formazione, al fine dil’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro tramite la valorizzazione, il consolidamento e la diffusione dell’apprendimento basato su esperienze lavorative, intensificando il dialogo con le imprese ...

