"Ora uno scudo penale. Il rischio è che i medici si rifiutino di vaccinare" (Di lunedì 15 marzo 2021) Lodovica Bulian Il presidente dell'Ordine: "Molti hanno paura di pagare errori che non dipendono da loro" «Serve un provvedimento urgente che protegga i medici». Il rischio è che ci sia non solo una fuga di persone dai vaccini, come si sta vedendo in questi giorni, seppur in misura contenuta. Ma anche dei vaccinatori. La paura di Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici Chirurghi e Odontoiatri, è la stessa dei colleghi che ha sentito in questi giorni. Dopo le inchieste aperte sulle morti sospette dopo le somministrazioni di Astrazeneca, si teme che i medici si tirino indietro per non rischiare di finire indagati a causa di eventi che non dipendono da loro. Qual è in questi giorni lo stato d'animo dei medici chiamati in prima linea nella campagna ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Lodovica Bulian Il presidente dell'Ordine: "Molti hanno paura di pagare errori che non dipendono da loro" «Serve un provvedimento urgente che protegga i». Ilè che ci sia non solo una fuga di persone dai vaccini, come si sta vedendo in questi giorni, seppur in misura contenuta. Ma anche dei vaccinatori. La paura di Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini deiChirurghi e Odontoiatri, è la stessa dei colleghi che ha sentito in questi giorni. Dopo le inchieste aperte sulle morti sospette dopo le somministrazioni di Astrazeneca, si teme che isi tirino indietro per non rischiare di finire indagati a causa di eventi che non dipendono da loro. Qual è in questi giorni lo stato d'animo deichiamati in prima linea nella campagna ...

"Ora uno scudo penale. Il rischio è che i medici si rifiutino di vaccinare" il Giornale Ancora una settimana in arancione A Certaldo domani riaprono le scuole venerdì sera aveva deciso di prendersi qualche ora prima di inasprire le regole per alcuni territori con numeri a rischio. Tra questi ne era finito erroneamente uno in più: quello di ...

