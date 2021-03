(Di lunedì 15 marzo 2021) (Adnkronos) - Lodinella notte tra l'8 e il 9fu una tappa decisiva della campagnaata in Italia. Con questa iniziativa il Centro Studi Americani intende ricordare la rilevanza di questamilitare nell'ambito della seconda guerra mondiale e le conseguenze che loebbe per la popolazione civile. L'incontro sarà così articolato: saluti istituzionali di Roberto Sgalla, Direttore CSA interventi di: Renato Dentoni Litta, già Direttore dell'Archivio di Stato diGiuseppe Fresolone, Direttore del Museum of Operation, Eboli Gabriella Gribaudi, Professore onorario di Storia contemporanea, Università degli Studi di Napoli Federico II Nicola Oddati, Presidente del Museo dello ...

Advertising

Adnkronos : Operazione Avalanche. Lo sbarco alleato a Salerno del 9 settembre 1943 - Diretta domani alle 17.30… - TV7Benevento : Operazione Avalanche. Lo sbarco alleato a Salerno del 9 settembre 1943 - Diretta domani alle 17.30... -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione Avalanche

Adnkronos

... ottenere una maggiore trasparenza nella politica e rafforzare la democrazia, la famosa...parcialidade - de - de - moro - sera - julgada - logo - depois - do - carnaval - e - uma -?...... tra i quali ricordiamo Lindenstraße, Tempesta d'amore,, Bloch: Die Geisel, Nord ... In questo mondo di ladri, Dolls, Somewhere, I Want to Be a Soldier,vacanze, E io non pago ...(Adnkronos) - Lo sbarco di Salerno nella notte tra l’8 e il 9 settembre 1943 fu una tappa decisiva della campagna alleata in Italia. Con questa iniziativa il Centro Studi Americani intende ricordare l ...