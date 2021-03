Open Fiber, fibra ottica ultraveloce disponibile per più di 8.500 unità immobiliari a Pesaro (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Open Fiber ha annunciato che a Pesaro, grazie ai lavori cominciati alcuni mesi fa, la fibra ottica ultraveloce è ora a disposizione di 8.500 unità immobiliari tra case, uffici e negozi. I cittadini potranno così navigare ad una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo con una rete interamente in fibra ottica, si spiega in una nota. Il progetto, presentato questa mattina in una conferenza stampa online alla presenza del Sindaco Matteo Ricci e di Nadine Chirizzi degli affari Istituzionali di Open Fiber, consentirà il collegamento in banda ultra larga di oltre 34 mila unità immobiliari di cui le prime 16 mila saranno attivate ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) –ha annunciato che a, grazie ai lavori cominciati alcuni mesi fa, laè ora a disposizione di 8.500tra case, uffici e negozi. I cittadini potranno così navigare ad una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo con una rete interamente in, si spiega in una nota. Il progetto, presentato questa mattina in una conferenza stampa online alla presenza del Sindaco Matteo Ricci e di Nadine Chirizzi degli affari Istituzionali di, consentirà il collegamento in banda ultra larga di oltre 34 miladi cui le prime 16 mila saranno attivate ...

