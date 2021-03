Opel - Ritorna la Manta | elettrica

(Di lunedì 15 marzo 2021) La leggendariadel 1970 potrebbere sulle strade, con il nome GSe ElektroMOD. Si tratta di uno dei progetti della casa tedesca, che, come altri costruttori, ripesca le auto più iconiche del suo passato per riproporle a batterie. Il prototipo potrebbe dunque affiancarsi alla Mokka-e, la Bev attesa a breve nelle concessionarie. LaGSe ElektroMOD sarebbe l'ultimo capitolo del crescente fenomeno dei "restomod", auto restaurate mescolando tecnologie e design originali e nuovi. Completamentee dotata di un cockpit digitale al posto di quello obsoleto a lancette, la nuova versione della coupé di cinquant'anni fa punterebbe a essere sportiva come unaGSe degna del suo nome, mostrando ben altre ambizioni nella parte "mod" del suo nome: ovvero, tecnologia ...

La leggendaria Opel Manta del 1970 potrebbe ritornare sulle strade, con il nome GSe ElektroMOD. Si tratta di uno dei progetti della casa tedesca, che, come altri costruttori, ripesca le auto più iconi ... Opel Frontera spegne 30 candeline in ricordo del suo inizio nel 1991: il debutto dell'inarrestabile fuoristrada a trazione integrale del Marchio del fulmine. Opel Frontera 4X4: da trendsetter a bestse ...