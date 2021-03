Opel Mokka - Al volante della nuova generazione - VIDEO (Di lunedì 15 marzo 2021) Neanche pochi metri al volante e avevo già gli occhi addosso. Al primo semaforo qualcuno ha tirato giù il finestrino e ha rotto gli indugi, chiedendomi che auto fosse. Sarà stato anche per il verde intenso della versione elettrica, ma nuova Opel Mokka ha fatto girare più di una testa. Sguardo nuovo e sofisticato. In quattro metri e 15 centimetri (12 meno della versione precedente), la Mokka propone una linea originale, in un settore, quello delle Suv compatte, ormai stracolmo di modelli troppo simili uno all'altro. Il suo nuovo volto, che in Opel chiamano Vizor, è il primo grande punto di rottura col passato: identico per le versioni con motore termico ed elettrico, non ha fessure ed è composto da un unico pezzo di plastica traslucida nera che unisce i ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 15 marzo 2021) Neanche pochi metri ale avevo già gli occhi addosso. Al primo semaforo qualcuno ha tirato giù il finestrino e ha rotto gli indugi, chiedendomi che auto fosse. Sarà stato anche per il verde intensoversione elettrica, maha fatto girare più di una testa. Sguardo nuovo e sofisticato. In quattro metri e 15 centimetri (12 menoversione precedente), lapropone una linea originale, in un settore, quello delle Suv compatte, ormai stracolmo di modelli troppo simili uno all'altro. Il suo nuovo volto, che inchiamano Vizor, è il primo grande punto di rottura col passato: identico per le versioni con motore termico ed elettrico, non ha fessure ed è composto da un unico pezzo di plastica traslucida nera che unisce i ...

