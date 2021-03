Omicidio Ornella, la disperazione del papà e della sorella: “Colpita alle spalle, tutto premeditato” (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ci vuole un cambio di passo sulla violenza maschile contro le donne altrimenti rischierà di essere un tema dove piangiamo sempre dopo questi femminicidi”. Sono le parole della senatrice Valeria Valente, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio. Al sit-in all’ospedale Cardarelli per ricordare Ornella Pinto, l’insegnante 39enne uccisa sabato notte con 15 coltellate dal compagno Pinotto Iacomino, poi costituitosi in Umbria dopo una fuga durata 350 chilometri, erano presenti gli operatori sanitari, la direzione generale e il Centro Dafne del nosocomio partenopeo. “Bisogna avere la capacità di non girarsi dall’altra parte, a partire dai vicini di casa. Perché dobbiamo ricordare che la violenza che degenera poi in uccisione non arriva mai come fulmine a ciel sereno ma ci ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ci vuole un cambio di passo sulla violenza maschile contro le donne altrimenti rischierà di essere un tema dove piangiamo sempre dopo questi femminicidi”. Sono le parolesenatrice Valeria Valente, presidenteCommissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio. Al sit-in all’ospedale Cardarelli per ricordarePinto, l’insegnante 39enne uccisa sabato notte con 15 coltellate dal compagno Pinotto Iacomino, poi costituitosi in Umbria dopo una fuga durata 350 chilometri, erano presenti gli operatori sanitari, la direzione generale e il Centro Dafne del nosocomio partenopeo. “Bisogna avere la capacità di non girarsi dall’altra parte, a partire dai vicini di casa. Perché dobbiamo ricordare che la violenza che degenera poi in uccisione non arriva mai come fulmine a ciel sereno ma ci ...

