Olimpiadi Tokyo 2020, delegazioni ristrette per capi di Stato e primi ministri (Di lunedì 15 marzo 2021) In vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 si è posto un limite per quanto riguarda le delegazioni al seguito di capi di Stato o primi ministri: un limite fissato a undici persone. Sarebbe questa la richiesta degli organizzatori dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici ai vari Paesi, per minimizzare il rischio di un’ulteriore diffusione del coronavirus. Anche per questo motivo sarà ristretto l’accesso vip, ai quali sarà vietato l’uso dei trasporti pubblici, agli atleti. Confermata, intanto, la partenza della staffetta olimpica per il 25 marzo dal J-Village training centre di Fukushima, con la cerimonia che si svolgerà in assenza di pubblico. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) In vista delledisi è posto un limite per quanto riguarda leal seguito didi: un limite fissato a undici persone. Sarebbe questa la richiesta degli organizzatori dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici ai vari Paesi, per minimizzare il rischio di un’ulteriore diffusione del coronavirus. Anche per questo motivo sarà ristretto l’accesso vip, ai quali sarà vietato l’uso dei trasporti pubblici, agli atleti. Confermata, intanto, la partenza della staffetta olimpica per il 25 marzo dal J-Village training centre di Fukushima, con la cerimonia che si svolgerà in assenza di pubblico. SportFace.

Advertising

rtl1025 : ?? Il governo giapponese ha deciso l'esclusione degli spettatori provenienti dall'estero per le #Olimpiadi di #Tokyo… - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo 2020 delegazioni ristrette per capi di Stato e primi ministri - #Olimpiadi #Tokyo #delegazioni - sportface2016 : #Tokyo2020 Gli organizzatori chiedono una riduzione alle delegazioni di capi di Stato e primi ministri - italiagiappone : #Tokyo2020, #Giappone prevede di introdurre ulteriori restrizioni per le #Olimpiadi - - grillotalpa : RT @RaiNews: La staffetta partirà il 25 marzo dalla prefettura di Fukushima -