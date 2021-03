Olimpiadi: non ammessi spettatori al via staffetta della torcia Giochi di Tokyo (Di lunedì 15 marzo 2021) Tokyo, 15 mar. (Adnkronos) – Gli spettatori sono stati esclusi dalla cerimonia di apertura della staffetta della torcia olimpica di Tokyo che si terrà alla fine di questo mese a causa delle persistenti preoccupazioni sulla pandemia di coronavirus. Lo hanno detto gli organizzatori. Il 25 marzo, il comitato organizzatore olimpico di Tokyo darà il via alla staffetta della torcia dei Giochi posticipati presso il centro di allenamento di calcio J-Village vicino alla centrale nucleare di Fukushima Daiichi, il luogo del peggior incidente nucleare del Giappone 10 anni fa. Tuttavia, la cerimonia di apertura e la prima sezione della staffetta di 121 giorni “non ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021), 15 mar. (Adnkronos) – Glisono stati esclusi dalla cerimonia di aperturaolimpica diche si terrà alla fine di questo mese a causa delle persistenti preoccupazioni sulla pandemia di coronavirus. Lo hanno detto gli organizzatori. Il 25 marzo, il comitato organizzatore olimpico didarà il via alladeiposticipati presso il centro di allenamento di calcio J-Village vicino alla centrale nucleare di Fukushima Daiichi, il luogo del peggior incidente nucleare del Giappone 10 anni fa. Tuttavia, la cerimonia di apertura e la prima sezionedi 121 giorni “non ...

