Olanda sospende vaccino Astrazeneca fino al 28 marzo | “Misura precauzionale in attesa di ulteriori indagini”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo l’Irlanda, anche l’ha sospeso in viala somministrazione delal 28in seguito alla segnalazione di “possibili effetti collaterali” segnalati in Danimarca e Norvegia. E proprio uno studio dell’Autorità del farmaco norvegese sui coaguli di sangue era stato all’origine della decisione delle autorità di Dublino di fermare le inoculazioni dell’antidoto prodotto dall’azienda anglo-svedese. “Sulla base di nuove informazioni, l’Autorità olandese per i farmaci ha consigliato, comee indi, dire la somministrazione del” contro ...

L'ha annunciato nella tarda serata di domenica la sospensione dell'utilizzo del vaccino AstraZeneca contro il Covid - 19 in seguito alla segnalazione di possibili effetti collaterali. Lo ha ...Astrazeneca ma AIFA rassicura Frattanto, l'ha sospeso l'uso del vaccino Astrazeneca in via precauzionale fino al prossimo 28 marzo a causa della segnalazione di "possibili ...Si aggiunge l'Olanda ai paesi che hanno deciso di sospendere il vaccino Astrazeneca. L'Oms rassicura: non c'è alcun motivo di interromperlo.