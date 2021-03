Olanda sospende uso del vaccino AstraZeneca fino al 28 marzo

Advertising

Antonio_Caramia : RT @Antonio_Caramia: L'Olanda sospende in via precauzionale la somministrazione di #vaccino #AstraZeneca ma UK rassicura: 'Dato il gran num… - giuroby : RT @Virus1979C: Vaccini: Olanda sospende uso Astrazeneca fino a 28 marzo - Ultima Ora - ANSA - fisco24_info : Coronavirus ultime notizie. A fuoco il portone dell’Iss, Speranza: «Inaccettabile atto intimidatorio»: ? Ieri in It… - soteros1 : RT @TerrinoniL: Coronavirus nel mondo: l'Olanda sospende fino al 28 marzo il vaccino AstraZeneca - angiuoniluigi : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo: l'Olanda sospende fino al 28 marzo il vaccino AstraZeneca -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda sospende

In via precauzionale l'fino al 28 marzo incluso l'utilizzo del vaccino anti - covid AstraZeneca in seguito alla segnalazione di 'possibili effetti collaterali' segnalati in Danimarca e Norvegia. 'Sulla base ...In via precauzionale l'fino al 28 marzo incluso l'utilizzo del vaccino anti - Covid di Astrazeneca in seguito alla segnalazione di possibili effetti collaterali segnalati in Danimarca e Norvegia,. Sulla base ...Vaccino Astrazeneca anche l' Olanda sospende le somministrazioni in attesa di accertamenti sulle possibili conseguenze legate ...In via precauzionale l'Olanda sospende fino al 28 marzo incluso l'utilizzo del vaccino anti-Covid di Astrazeneca in seguito alla segnalazione di «possibili effetti collaterali» segnalati in Danimarca ...