Obbligo vaccinale, pressing su medici e infermieri. I costituzionalisti: "Solo con legge statale" (Di lunedì 15 marzo 2021) Un cluster al San Martino di Genova, con un'infermiera - che aveva rifiutato il vaccino anti Covid - positiva, ha fatto riaprire il dibattito sull'obbligatorietà del farmaco che immunizza dal virus. Almeno per alcune categorie come, per l'appunto, i sanitari. Ad oggi nel merito nulla è stato previsto: nessun Obbligo impone agli italiani, neanche a coloro che lavorano accanto ai malati, di sottoporsi al vaccino. Ma da più parti si chiede di modificare la norma. "Un sanitario che non si vaccina, oramai che è provata con ragionevole sicurezza, la capacità dei vaccini di impedire anche la trasmissione, non può continuare a lavorare. Io chiedo che il Presidente Draghi faccia un decreto", ha detto il virologo Roberto Burioni ieri sera a 'Che tempo che fa' su Rai3?. Poco prima, il presidente della Liguria, Giovanni Toti aveva ipotizzato una legge regionale ...

