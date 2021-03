Nuovo Pd: Letta deve volare ma le ‘correnti’ lo schiacciano al suolo (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – Succede sempre così. Tutti, ma proprio tutti, salgono sempre sul carro del vincitore. Quindi è normale che il nuovo segretario del Pd, Enrico Letta, venga acclamato da tutte le ‘correnti’ Dem come il caro leader, quello che ‘alla luce ci conduce’. Contro Letta, ieri all’assemblea nazionale, ci sono stati solo 2 voti, 860 favorevoli e 16 astenuti. Un vero e proprio plebiscito interno, che ben fotografa la situazione drammatica in cui versa il Pd che ha dovuto richiamare da Parigi la sua risorsa migliore e incoronarlo in quattro e quattrotto. Leggi su dire (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – Succede sempre così. Tutti, ma proprio tutti, salgono sempre sul carro del vincitore. Quindi è normale che il nuovo segretario del Pd, Enrico Letta, venga acclamato da tutte le ‘correnti’ Dem come il caro leader, quello che ‘alla luce ci conduce’. Contro Letta, ieri all’assemblea nazionale, ci sono stati solo 2 voti, 860 favorevoli e 16 astenuti. Un vero e proprio plebiscito interno, che ben fotografa la situazione drammatica in cui versa il Pd che ha dovuto richiamare da Parigi la sua risorsa migliore e incoronarlo in quattro e quattrotto.

