Nuovo Dpcm, quali scuole sono aperte in zona rossa? (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Governo risponde alle domande dei cittadini, ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco tutte le novità rispetto ai decreti passati (fonte foto: Pixabay)Oggi, lunedì 15 marzo, è entrato in vigore il Nuovo Dpcm del Governo Draghi, che avrà valenza fino al prossimo 6 aprile. Il momento è particolarmente delicato per il Paese, che sta vivendo una terza pesante ondata di contagi. Nessuna Regione, infatti, si trova al momento in zona gialla, ad eccezione della Sardegna, che continua ad essere 'bianca'. 11 le Regioni in zona rossa, mentre tutte le altre sono 'arancioni', ma alcune hanno delle zone rosse localizzate. La situazione, dunque, è molto critica e le misure adottate nel Nuovo Dpcm sono piuttosto restrittive, anche se nei giorni di ...

