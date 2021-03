Nuovo Dpcm: Palestre e piscine quando riaprono? La situazione aggiornata (Di lunedì 15 marzo 2021) Palestre e piscine, non si vede la luce in fondo al tunnel. Con tutta probabilità il Nuovo Dpcm, che dovrebbe entrare in vigore dal 6 marzo, confermerà la chiusura in toto almeno per tutto il mese di marzo: secondo il Comitato tecnico scientifico è troppo rischioso aprirle in un momento nel cui i contagi e la curva epidemiologica sembra puntare nuovamente verso l’alto. L’intenzione del presidente del consiglio, Mario Draghi, sarebbe comunque quella di varare un Nuovo decreto già nei prossimi giorni e con largo anticipo rispetto alla scadenza del 5 marzo, in maniera tale da dare a tutti la possibilità di organizzarsi con le nuove norme che, comunque, non dovrebbero essere troppo diverse da quelle già in vigore. Secondo le indicazioni degli esperti si dovrebbe poter riaprire le Palestre ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021), non si vede la luce in fondo al tunnel. Con tutta probabilità il, che dovrebbe entrare in vigore dal 6 marzo, confermerà la chiusura in toto almeno per tutto il mese di marzo: secondo il Comitato tecnico scientifico è troppo rischioso aprirle in un momento nel cui i contagi e la curva epidemiologica sembra puntare nuovamente verso l’alto. L’intenzione del presidente del consiglio, Mario Draghi, sarebbe comunque quella di varare undecreto già nei prossimi giorni e con largo anticipo rispetto alla scadenza del 5 marzo, in maniera tale da dare a tutti la possibilità di organizzarsi con le nuove norme che, comunque, non dovrebbero essere troppo diverse da quelle già in vigore. Secondo le indicazioni degli esperti si dovrebbe poter riaprire le...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Decreto Covid, le Faq del governo: cosa si può fare e cosa no zona per zona Mentre i dati sulla pandemia continuano a essere poco rassicuranti, le misure intraprese dal Governo con il Nuovo Decreto Covid (Decreto - legge 13 marzo 2021, n. 30) e con il Dpcm del 2 marzo , stabiliscono nuove restrizioni e ne cambiano altre, generando sempre qualche dubbio tra i cittadini su cosa sia ...

AUTOCERTIFICAZIONE MARZO - PASQUA 2021/ Modulo pdf, zona rossa - arancione: quando serve Il nuovo Dl Covid che ha sostituito il precedente Dpcm descrive come sempre necessario l'utilizzo dell'autocertificazione in zona rossa, mentre solo in certi casi per quella arancione: ecco qui di ...

Nuovo Dpcm, Italia divisa in zone rosse e arancioni: info utili Il Capoluogo The Distinguished Gentleman’s Ride 2021 - nuova data Per 9 lunghi anni - dal DGR 2012 - molti di noi hanno affrontato con stile ed eleganza pioggia, vento, freddo o addirittura caldo, in sella alle proprie motociclette, un evento unico nel suo genere de ...

Procaccini (FdI): Gestione vaccini, un fallimento per la Commissione Europea di Katiuscia Laneri – Da oggi scattano le nuove restrizioni per contenere i contagi da Covid ... per alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Secondo il dpcm ogni università può ...

