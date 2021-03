Nuovo DPCM 15 marzo 2021: nuove FAQ per la zona rossa (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo Natale in zona rossa, arriva la seconda Pasqua blindata per l’Italia. Lo ha deciso il governo di Mario Draghi di fronte all’impennata dei contagi e al rischio di saturazione degli ospedali, varando un DPCM (anzi questa volta un decreto legge per esser precisi) – le cui misure dureranno da lunedì, 15 marzo 2021, al 6 aprile. Passano in area rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise. Tutte le altre regioni saranno arancioni. Inoltre per la settimana di Pasqua vi sarà “zona rossa Italia” quindi il 3, 4 e 5 aprile – comprese Pasqua e Pasquetta sarà vietato ogni spostamento. zona rossa, cosa si può ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo Natale in, arriva la seconda Pasqua blindata per l’Italia. Lo ha deciso il governo di Mario Draghi di fronte all’impennata dei contagi e al rischio di saturazione degli ospedali, varando un(anzi questa volta un decreto legge per esser precisi) – le cui misure dureranno da lunedì, 15, al 6 aprile. Passano in areaEmilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise. Tutte le altre regioni saranno arancioni. Inoltre per la settimana di Pasqua vi sarà “Italia” quindi il 3, 4 e 5 aprile – comprese Pasqua e Pasquetta sarà vietato ogni spostamento., cosa si può ...

Advertising

raffaellapaita : Appena votato in Commissione Trasporti il nuovo testo del dpcm sulle #opere da sbloccare tramite i commissari. Sbur… - Corriere : ?? Si chiude già dal prossimo weekend - L_Ceci_ : RT @Ferdi__Romano: ??++ATTENZIONE!++?? Pubblicato in G.U. il nuovo DPCM recante modifiche ed integrazioni alla #gerarchiadellefonti. Intro… - fabjango : RT @SardiniaPost: ?? Il Governo chiude l'Italia da oggi e sino al 6 aprile, perché i casi di #Covid sono in aumento. Ma in #Sardegna, dal 27… - studiopagano : NUOVO #DPCM ?? La #Lombardia, così come gran parte dell' #Italia, entra in zona #rossa. ?? Ecco tutte le nuove… -