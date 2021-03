Nuovo Decreto Covid, le Faq del governo: cosa si può fare e cosa no zona per zona (Di lunedì 15 marzo 2021) Mentre i dati sulla pandemia continuano a essere poco rassicuranti, le misure intraprese dal governo con il Nuovo Decreto Covid (Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30) e con il Dpcm del 2 marzo, stabiliscono nuove restrizioni e ne cambiano altre, generando sempre qualche dubbio tra i cittadini su cosa sia esattamente possibile o non possibile fare, soprattutto in alcuni casi limite per i quali l’applicazione delle suddette restrizioni può essere in dubbio. Per questo il governo ha cercato di risolvere i dubbi dei cittadini provando a rispondere ad alcune domande frequenti, soprattutto riguardo gli spostamenti ma anche sull’attività all’aperto e in generale su ogni questione possa essere poco chiara sulla questione restrizioni. Vediamo nel ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 15 marzo 2021) Mentre i dati sulla pandemia continuano a essere poco rassicuranti, le misure intraprese dalcon il-legge 13 marzo 2021, n. 30) e con il Dpcm del 2 marzo, stabiliscono nuove restrizioni e ne cambiano altre, generando sempre qualche dubbio tra i cittadini susia esattamente possibile o non possibile, soprattutto in alcuni casi limite per i quali l’applicazione delle suddette restrizioni può essere in dubbio. Per questo ilha cercato di risolvere i dubbi dei cittadini provando a rispondere ad alcune domande frequenti, soprattutto riguardo gli spostamenti ma anche sull’attività all’aperto e in generale su ogni questione possa essere poco chiara sulla questione restrizioni. Vediamo nel ...

Advertising

MolinariRik : Lavoriamo al decreto sostegni e accogliamo con favore il nuovo piano vaccini che finalmente indica una prospettiva… - Corriere : Decreto Draghi, il governo ha pubblicato le Faq: sì alle seconde case anche in zona rossa - Corriere : ?? Italia chiusa da oggi per pandemia. Tutto quello che c'è da sapere - Theskeptical_ : RT @GiorgiaMeloni: Da inizio pandemia ad oggi, un ristorante che fatturava 35.000€ al mese ha ricevuto come “ristori” massimo 21.000€ total… - FratellidItalia : RT @GiorgiaMeloni: Da inizio pandemia ad oggi, un ristorante che fatturava 35.000€ al mese ha ricevuto come “ristori” massimo 21.000€ total… -