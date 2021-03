Nuovo capo e nuova squadra Il Cts cambia pelle

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 15 marzo 2021) Nel Comitato tecnico scientifico si guarda già avanti. La giornata di oggi potrebbe essere cruciale per la definizione delassetto del Cts: a Palazzo Chigi potrebbe maturare la scelta delcoordinatore. Le dimissioni di Agostino Miozzo, il medico sessantottenne, dirigente della Protezione civile in pensione, sono già archiviate. Ieri con una lettera indirizzata alla Presidenza del Consiglio, al Ministero della Salute e aldella Protezione Civile Fabrizio Curcio, Miozzo, che ha coordinato il Cts sin dal 5 febbraio dell’anno scorso, il giorno in cui è stato istituito, ha comunicato la volontà di lasciare l’incarico. Da domani si occuperà esclusivamente dell’“emergenza scuola”, nelladel Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Nella lettera l’ormai ex coordinatore evidenzia come nelle ultime ...