Nuova bufera su TikTok, suicidio di un’altra ragazzina a Ivrea. Si indaga per istigazione (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ successo ancora, forse a causa di una maledetta sfida su Tok Tok, come quella che a Palermo, solo due mesi fa, aveva portato al sucidio la piccola Antonella. Un caso non isolato, purtroppo, già verificatosi in altri Paesi del mondo e che potrebbe essersi ripetuto ieri anche in Italia, a Ivrea, dove la procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico di ignoti in seguito alla vicenda della ragazzina di 12 anni che si è tolta la vita forse per una “challenge” su TikTok. suicidio della 12enne, si segue la pista di TikTok La ragazzina ieri è stata trovata impiccata nella sua cameretta con la cintura dell’accappatoio in un’abitazione del canavese A dare l’allarme era stato il papà che ha subito chiamato i ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ successo ancora, forse a causa di una maledetta sfida su Tok Tok, come quella che a Palermo, solo due mesi fa, aveva portato al sucidio la piccola Antonella. Un caso non isolato, purtroppo, già verificatosi in altri Paesi del mondo e che potrebbe essersi ripetuto ieri anche in Italia, a, dove la procura diha aperto un fascicolo perala carico di ignoti in seguito alla vicenda delladi 12 anni che si è tolta la vita forse per una “challenge” sudella 12enne, si segue la pista diLaieri è stata trovata impiccata nella sua cameretta con la cintura dell’accappatoio in un’abitazione del canavese A dare l’allarme era stato il papà che ha subito chiamato i ...

