Non solo McKinsey, ecco l’esercito di società di consulenza dentro lo Stato (Di lunedì 15 marzo 2021) Il caso scoppiato intorno alla consulenza affidata dal ministero del Tesoro al colosso Usa McKinsey per scrivere il Next Generation ha acceso la luce su una faccenda molto interessante. Quanto spende ogni anno il nostro Paese per le consulenze di società (generalmente straniere)? Pagare i tecnici che sono già dipendenti statali non basta? Allora vuol dire che sono incompetenti se c’è il bisogno di affidarsi a consulenti stranieri di mega multinazionali. Oppure ci sono altri interessi in gioco? Come spiega Antonella Baccaro sul Corriere, la quale si è impegnata a ricostruire la ragnatela, “una mappatura totale è resa difficile dalla mancanza di una refertazione periodica, completa e facilmente accessibile, ben-ché ci siano leggi che la imporrebbero e sebbene vengano offerte online banche dati pubbliche che però non mantengono ciò che ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 15 marzo 2021) Il caso scoppiato intorno allaaffidata dal ministero del Tesoro al colosso Usaper scrivere il Next Generation ha acceso la luce su una faccenda molto interessante. Quanto spende ogni anno il nostro Paese per le consulenze di(generalmente straniere)? Pagare i tecnici che sono già dipendenti statali non basta? Allora vuol dire che sono incompetenti se c’è il bisogno di affidarsi a consulenti stranieri di mega multinazionali. Oppure ci sono altri interessi in gioco? Come spiega Antonella Baccaro sul Corriere, la quale si è impegnata a ricostruire la ragnatela, “una mappatura totale è resa difficile dalla mancanza di una refertazione periodica, completa e facilmente accessibile, ben-ché ci siano leggi che la imporrebbero e sebbene vengano offerte online banche dati pubbliche che però non mantengono ciò che ...

Advertising

CottarelliCPI : Due sere fa il magistrato che ha iniziato le indagini sui decessi post Astrazeneca era in TV confermando nella sost… - riotta : Fa bene @EnricoLetta benissimo, a scegliere per la sua segreteria due temi non paganti in apparenza alle urne,… - RobertoBurioni : Sono importanti i vaccini, ma è altrettanto importante non somministrare ai pazienti terapie non solo inutili, ma a… - Italia_Notizie : Covid e cure domiciliari: protocollo e farmaci per chi rimane a casa e non solo - MariaLu91149151 : RT @VOTALEGA: @stefano96762286 La delusione quando siamo sempre al 17% ?? Attualmente siamo ad una specie di governo, solo per sorvegliare… -