"Non ho mandato giù un episodio". Tavassi e D'Aponte al capolinea: il "dramma" in casa, cosa c'è dietro la separazione (Di lunedì 15 marzo 2021) La storia d'amore tra Guendalina Tavassi e Umberto D'Aponte è al capolinea. Lei stessa, giorni fa, è tornata a parlare di una loro “separazione in casa”. Ora Guendalina rompe il silenzio. E dice: “A chi continua a scrivere cavolate, voglio chiarire ulteriormente alcuni concetti. Quando si è costruita una famiglia e ci sono anni di matrimonio si prova a fare di tutto per recuperare. Tornavamo assieme, si faceva quello che fanno tutte le coppie (non devo entrare nei dettagli vero?), si alimentava il rapporto”. cosa sarà successo tra loro? Mistero. Poi la Tavassi continua così: “Pensate che mica ci sono stati solo quelli… tanti altri fortunatamente sono stati cancellati in tempo. Ci abbiamo riprovato fino a pochissimo tempo fa (vedi San Valentino) ma non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) La storia d'amore tra Guendalinae Umberto D'è al. Lei stessa, giorni fa, è tornata a parlare di una loro “in”. Ora Guendalina rompe il silenzio. E dice: “A chi continua a scrivere cavolate, voglio chiarire ulteriormente alcuni concetti. Quando si è costruita una famiglia e ci sono anni di matrimonio si prova a fare di tutto per recuperare. Tornavamo assieme, si faceva quello che fanno tutte le coppie (non devo entrare nei dettagli vero?), si alimentava il rapporto”.sarà successo tra loro? Mistero. Poi lacontinua così: “Pensate che mica ci sono stati solo quelli… tanti altri fortunatamente sono stati cancellati in tempo. Ci abbiamo riprovato fino a pochissimo tempo fa (vedi San Valentino) ma non ...

