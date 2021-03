Non è l’Arena: il racconto della moglie del militare morto dopo il vaccino Astrazeneca (Di lunedì 15 marzo 2021) A Non è l’Arena ospite la moglie di Stefano Paternò deceduto dopo aver fatto il vaccino. Quel lotto del vaccino Astrazeneca è stato ritirato e si sta procedendo con le verifiche del caso in attesa dell’esito dell’autopsia sul corpo del sottoufficiale della Marina militare Caterina Arena, a Non è l’Arena su LA7, in onda domenica 14 marzo, ha raccontato della drammatica notte in cui è morto il marito Stefano Paternò, sottufficiale della Marina militare colpito da arresto cardiaco dopo aver fatto il vaccino Astrazeneca. La donna ha ripercorso la notte tra martedì e mercoledì, quella in cui è deceduto il marito, Stefano ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 15 marzo 2021) A Non èospite ladi Stefano Paternò decedutoaver fatto il. Quel lotto delè stato ritirato e si sta procedendo con le verifiche del caso in attesa dell’esito dell’autopsia sul corpo del sottoufficialeMarinaCaterina Arena, a Non èsu LA7, in onda domenica 14 marzo, ha raccontatodrammatica notte in cui èil marito Stefano Paternò, sottufficialeMarinacolpito da arresto cardiacoaver fatto il. La donna ha ripercorso la notte tra martedì e mercoledì, quella in cui è deceduto il marito, Stefano ...

