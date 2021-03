Nomination- Oscar: successo per Mank,Nomadland, Laura Pausini e Pinocchio. (Di lunedì 15 marzo 2021) Siamo arrivati al giorno tanto atteso delle Nomination all’Oscar 2021. Delusione per (Sophia Loren nella categoria miglior attrice), l’Italia può celebrare tre Nomination: oltre a quella annunciata per “Io sì (Seen)” di Laura Pausini nella categoria “miglior canzone” (per cui si è già aggiudicata il Golden Globe due settimane fa), arrivano anche due candidature per “Pinocchio” di Garrone: miglior trucco (Dalia Colli, Anna Kieber, Sebastian Lochmann, Stephen Murphy) e migliori costumi (Massimo Cantini Parrini). Notturno “Notturno” di Gianfranco Rosi è rimasto fuori dalle Nomination. Il film di Rosi era entrato nella shortlist dei quindici migliori documentari ma è stato escluso dalla cinquina. Due donne registe in Nomination Due donne ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 15 marzo 2021) Siamo arrivati al giorno tanto atteso delleall’2021. Delusione per (Sophia Loren nella categoria miglior attrice), l’Italia può celebrare tre: oltre a quella annunciata per “Io sì (Seen)” dinella categoria “miglior canzone” (per cui si è già aggiudicata il Golden Globe due settimane fa), arrivano anche due candidature per “” di Garrone: miglior trucco (Dalia Colli, Anna Kieber, Sebastian Lochmann, Stephen Murphy) e migliori costumi (Massimo Cantini Parrini). Notturno “Notturno” di Gianfranco Rosi è rimasto fuori dalle. Il film di Rosi era entrato nella shortlist dei quindici migliori documentari ma è stato escluso dalla cinquina. Due donne registe inDue donne ...

