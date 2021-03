“No, questo non lo permetto!”. Barbara D’Urso, furia dopo la bomba di Pietro Delle Piane su Temptation Island (Di lunedì 15 marzo 2021) Antonella Elia e Pietro Delle Piane di nuovo protagonisti del Live – Non è la D’Urso. La scorsa settimana gli ex fidanzati erano stati ospiti di Carmelita nel famoso ascensore. L’attore aveva chiesto scusa alla Elia pubblicamente per tutti gli errori commessi e aveva ammesso di aver sbagliato a Temptation Island. Tuttavia l’ex valletta di Mike Bongiorno in quell’occasione non si è sentita pronta a perdonarlo del tutto rivelando a Barbara D’Urso che anche se non sono fidanzati: “È il mio amante”. Se da un lato lei continua ad essere restia nei confronti di Pietro, lui in questo periodo non si è mai arreso e l’ha corteggiata di continuo. “Io per lui sento un particolare trasporto che credo di non aver mai avuto per ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Antonella Elia edi nuovo protagonisti del Live – Non è la. La scorsa settimana gli ex fidanzati erano stati ospiti di Carmelita nel famoso ascensore. L’attore aveva chiesto scusa alla Elia pubblicamente per tutti gli errori commessi e aveva ammesso di aver sbagliato a. Tuttavia l’ex valletta di Mike Bongiorno in quell’occasione non si è sentita pronta a perdonarlo del tutto rivelando ache anche se non sono fidanzati: “È il mio amante”. Se da un lato lei continua ad essere restia nei confronti di, lui inperiodo non si è mai arreso e l’ha corteggiata di continuo. “Io per lui sento un particolare trasporto che credo di non aver mai avuto per ...

