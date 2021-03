No del Vaticano alle benedizioni delle unioni gay: «Il matrimonio è solo tra un uomo e una donna» (Di lunedì 15 marzo 2021) No del Vaticano alle benedizioni delle unioni gay. In risposta a una prassi che alcuni sacerdoti accreditano in giro per il mondo in nome di principi e valori che prescindendo da dottrina e pratica hanno fatto propria, torna il “responsum” della Congregazione per la Dottrina della Fede. Una replica chiara e netta con cui il Vaticano dice no alla benedizione delle unioni omosessuali. Anche se si tratta di relazioni stabili. Al di là di ogni ragionevole dubbio, e rispedendo al mittente qualunque dubbio su presunti intenti discriminatori, il documento dell’ex Sant’Uffizio ha ricevuto anche l’ok del Papa. E conferma: il matrimonio è solo l’unione indissolubile tra un uomo e una donna. No ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021) No delgay. In risposta a una prassi che alcuni sacerdoti accreditano in giro per il mondo in nome di principi e valori che prescindendo da dottrina e pratica hanno fatto propria, torna il “responsum” della Congregazione per la Dottrina della Fede. Una replica chiara e netta con cui ildice no alla benedizioneomosessuali. Anche se si tratta di relazioni stabili. Al di là di ogni ragionevole dubbio, e rispedendo al mittente qualunque dubbio su presunti intenti discriminatori, il documento dell’ex Sant’Uffizio ha ricevuto anche l’ok del Papa. E conferma: ill’unione indissolubile tra une una. No ...

