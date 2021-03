Niente codice OTP dopo prenotazione vaccino Covid in Campania ancora per molti (Di lunedì 15 marzo 2021) Un vero e proprio giallo circonda la procedura di prenotazione vaccino Covid in Campania dal weekend appena concluso. La mancata ricezione del codice OTP a seguito dell’adesione alla campagna non si è sbloccata ancora per un numero importante di over 70, ossia i destinatari della nuova fascia per la quale dovrebbero partire ben presto le somministrazioni. La cronistoria dei problemi con l’operazione di prenotazione vaccino Covid è la seguente: sabato mattina, dal canale Facebook ufficiale del governatore De Luca è giunta comunicazione del via alla prenotazione del vaccino appunto, per gli over 70. La piattaforma è andata immediatamente in tilt con grossi rallentamenti ma, cosa ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Un vero e proprio giallo circonda la procedura diindal weekend appena concluso. La mancata ricezione delOTP a seguito dell’adesione alla campagna non si è sbloccataper un numero importante di over 70, ossia i destinatari della nuova fascia per la quale dovrebbero partire ben presto le somministrazioni. La cronistoria dei problemi con l’operazione diè la seguente: sabato mattina, dal canale Facebook ufficiale del governatore De Luca è giunta comunicazione del via alladelappunto, per gli over 70. La piattaforma è andata immediatamente in tilt con grossi rallentamenti ma, cosa ...

Advertising

wordweb81 : Niente codice OTP dopo prenotazione vaccino #Covid in #Campania ancora per molti - wordweb81 : Niente codice OTP dopo prenotazione vaccino Covid in Campania ancora per molti - bobmch84 : @tatanka_h #Casarin : 'Il colore del cartellino deve essere direttamente proporzionale al codice del pronto soccors… - https_adry : non dico niente, perché potrei infrangere il codice penale - Fabioans4 : @M49liberorso Io ho lavorato anche a marzo 2020. Non mi entrava un ago in cujo dalla paura. Chiesi più di una volta… -