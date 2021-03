"Nessuno resterà a casa". Bergamo, l'imprenditore che "piega" la crisi economica (Di lunedì 15 marzo 2021) "Produciamo circa trenta prodotti che provengono da latte di mucca. Ovviamente si tratta di una produzione di 40 mila litri al giorno. Non ci siamo mai fermati": così Alberto Paleni, imprenditore poco più che trentenne, affronta il problema del Coronavirus con la sua azienda molto conosciuta a Bergamo (Caseificio Paleni). "Un calo c'è stato, ma abbiamo comunque alternato la produzione: un giorno si e un giorno no. I nostri dipendenti hanno sempre lavorato, magari meno ore. Ma Nessuno è rimasto a casa", continua Paleni quando gli chiediamo informazioni. Ora tra gli imprenditori c'è tanta preoccupazione, come del resto avviene da tempo. Il Coronavirus ha cambiato le regole del mercato in modo netto. "C'è stato un aumento del fatturato nel primo momento del lockdown. Le persone avevano paura che il cibo mancasse ed è stata ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) "Produciamo circa trenta prodotti che provengono da latte di mucca. Ovviamente si tratta di una produzione di 40 mila litri al giorno. Non ci siamo mai fermati": così Alberto Paleni,poco più che trentenne, affronta il problema del Coronavirus con la sua azienda molto conosciuta a(Caseificio Paleni). "Un calo c'è stato, ma abbiamo comunque alternato la produzione: un giorno si e un giorno no. I nostri dipendenti hanno sempre lavorato, magari meno ore. Maè rimasto a", continua Paleni quando gli chiediamo informazioni. Ora tra gli imprenditori c'è tanta preoccupazione, come del resto avviene da tempo. Il Coronavirus ha cambiato le regole del mercato in modo netto. "C'è stato un aumento del fatturato nel primo momento del lockdown. Le persone avevano paura che il cibo mancasse ed è stata ...

